"إكسترا نيوز" تستعرض تصعيد الاحتلال الإسرائيلى العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يستعرض تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

التصعيد في غزة منذ الأزمة:

-شنت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.

-أطلق جيش الاحتلاتل الإسرائيلي ما سماه بعملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة.

-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق في محافظة سلفيت.

-أغلقت سلطات الاحتلال معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل.

-قوات الاحتلال أغلقت جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.

-إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب.

-طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منازل في عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا.

-الاحتلال أغلق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين.

-الاحتلال أغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.

-طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ وسط مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.

-تعمد جيش الاحتلال قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في القطاع.

-قصفت بوارج حربية إسرائيلية ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

-أطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ على مدن إسرائيلية ردًا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

-قصفت طائرات الاحتلال مسجدًا في شارع العجارمة بمخيم جباليا.

-واصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل عنيف للمناطق المحاذية للشريط الحدودي.

-واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المحاذية للبحر.

-دمرت قوات الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

-أمر جيش الاحتلال كل سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع.

-شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة.

-استهدفت قوات الاحتلال ثلاث قوافل لمواطنين في مناطق مختلفة.

-تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي على القطاع.

-قوات الاحتلال نفذت عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي.

-الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت مئات الأطنان من المتفجرات على شمال حي تل الهوا في غزة.

-قوات الاحتلال شنت عدة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع.

-قوات الاحتلال قصفت المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

-جيش الاحتلال ارتكب 394 مجزرة بحق العائلات منذ بدء عدوانه على غزة في 7 أكتوبر الجاري.