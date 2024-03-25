"إكسترا نيوز" تستعرض تصعيد الاحتلال الإسرائيلى العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يستعرض تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
التصعيد في غزة منذ الأزمة:
-شنت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.
-أطلق جيش الاحتلاتل الإسرائيلي ما سماه بعملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة.
-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق في محافظة سلفيت.
-أغلقت سلطات الاحتلال معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل.
-قوات الاحتلال أغلقت جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.
-إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب.
-طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منازل في عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا.
-الاحتلال أغلق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين.
-الاحتلال أغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.
-طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ وسط مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.
-تعمد جيش الاحتلال قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في القطاع.
-قصفت بوارج حربية إسرائيلية ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.
-أطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ على مدن إسرائيلية ردًا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية.
-قصفت طائرات الاحتلال مسجدًا في شارع العجارمة بمخيم جباليا.
-واصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل عنيف للمناطق المحاذية للشريط الحدودي.
-واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المحاذية للبحر.
-دمرت قوات الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.
-أمر جيش الاحتلال كل سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع.
-شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة.
-استهدفت قوات الاحتلال ثلاث قوافل لمواطنين في مناطق مختلفة.
-تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي على القطاع.
-قوات الاحتلال نفذت عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي.
-الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت مئات الأطنان من المتفجرات على شمال حي تل الهوا في غزة.
-قوات الاحتلال شنت عدة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع.
-قوات الاحتلال قصفت المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.
-جيش الاحتلال ارتكب 394 مجزرة بحق العائلات منذ بدء عدوانه على غزة في 7 أكتوبر الجاري.