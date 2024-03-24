المصرى للشئون الخارجية: زيارة جوتيريش للقاهرة تؤكد دعم وتقدير الموقف المصرى

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى القاهرة تؤكد دعم وتقدير الموقف المصري، والعناصر التي يقوم عليها هذا الموقف، والتي تتطابق مع موقف الأمم المتحدة.

وأضاف سعد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لاحظنا تصريحات "جوتيريش" كانت معبرة عن الموقف المصري من حيث أهمية وقف إطلاق النار، وضرورة نفاذ المساعدات، ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، ورفض العقاب الجماعي إلى آخره.

الأمين العام للأمم المتحدة له موقف إيجابي وبناء

وأوضح مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الأمين العام للأمم المتحدة له موقف إيجابي وبناء منذ بداية الأزمة، لذلك الجانب الإسرائيلي عادة ما يصفه بأنه "عدو"، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الزيارة يتعلق بدعم الجهود الرامية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، خاصة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أنه صدر مؤخرًا تقارير عديدة من منظمات دولية بما فيها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهما بأن الطواقم الطبية الفلسطينية والعاملة في "أونروا" تعامل معاملة مهينة وغير إنسانية.