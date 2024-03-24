الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المصرى للشئون الخارجية: زيارة جوتيريش للقاهرة تؤكد دعم وتقدير الموقف المصرى

زيارة جوتيريش للقاهرة
زيارة جوتيريش للقاهرة

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى القاهرة تؤكد دعم وتقدير الموقف المصري، والعناصر التي يقوم عليها هذا الموقف، والتي تتطابق مع موقف الأمم المتحدة.

وأضاف سعد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لاحظنا تصريحات "جوتيريش" كانت معبرة عن الموقف المصري من حيث أهمية وقف إطلاق النار، وضرورة نفاذ المساعدات، ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، ورفض العقاب الجماعي إلى آخره.

 

الأمين العام للأمم المتحدة له موقف إيجابي وبناء

وأوضح مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الأمين العام للأمم المتحدة له موقف إيجابي وبناء منذ بداية الأزمة، لذلك الجانب الإسرائيلي عادة ما يصفه بأنه "عدو"، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الزيارة يتعلق بدعم الجهود الرامية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، خاصة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أنه صدر مؤخرًا تقارير عديدة من منظمات دولية بما فيها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهما بأن الطواقم الطبية الفلسطينية والعاملة في "أونروا" تعامل معاملة مهينة وغير إنسانية.

الموقف المصري المصري للشؤون الخارجية جوتيريش زيارة جوتيريش للقاهرة دعم وتقدير الموقف المصري السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: الأجواء فى إسرائيل تشير إلى وجود عملية عسكرية أكثر دموية فى رفح

باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو لديه حسابات شخصية يريد تحقيقها (فيديو)

لميس جابر: العبقرية فى الإمام الشافعى كانت فى حبه للعلم

"مكسرات لميس" يوضح رأى الإمام أحمد بن حنبل فى الإمام الشافعى

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى مكثف بين حزب الله والاحتلال على الحدود اللبنانية

شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا فى جنوب رفح بغزة

ارتفاع عدد مصابى هجوم موسكو الإرهابى لـ154 شخصًا

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تستهدف عددًا من المنازل فى خان يونس

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو