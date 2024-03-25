الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

جوتيريش: لا يمكن تنفيذ حل مستدام بقطاع غزة فى ظل استمرار الحرب

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأردن قدم عملًا جيدًا لوكالة "أونروا"، واستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين، مثمنًا جهود الأردن في القدس الشرقية، وتقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

 

يجب تدبير مسارات آمنة في غزة

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه يجب تدبير مسارات آمنة في غزة، ولا يمكن تنفيذ حل مستدام بالقطاع في ظل استمرار الحرب.

 

المجاعة هي التي تسيطر على الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب إيقافها فورًا

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية، منوهًا بأن المجاعة هي التي تسيطر على الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب إيقافها فورًا.

وتابع نحن بحاجة إلى إرساء السلام في المنطقة، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة بشكل فوري.

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