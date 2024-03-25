الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تفاصيل دراسة الاتحاد الأوروبى توقيع اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

علق أمين بشير، المحلل السياسي والحقوقي، على دراسة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين، قائلًا إن البنود ستتضمن وقف القوارب، فهناك عدة أجهزة أمنية تعلم بكل ما يحدث على الشواطئ اللبنانية.

وأضاف بشير، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمن اللبناني يستطيع السيطرة على هذا الأمر في حال حصلوا على الأموال المناسبة، وبالتالي هناك بند ينص على عدم تدفق القوارب مقابل دفع الأموال للجهة اللبنانية.

هناك معارضة للمشروع لعدم الثقة في الدولة

وأوضح المحلل السياسي أن هناك أموالًا كثيرة دفعت في السابق من مفوضية اللاجئين للدولة اللبنانية، ولا نعلم أين ذهبت هذه الأموال، فهي هُدرت وسرقت، وهناك عدد كبير في لبنان سوف يعارضون المشروع، لأنهم لا يثقون بالدولة، فهي ليست لديها إدارة جيدة لملف اللاجئين السوريين. 

الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق مع لبنان لبنان وقف وصول المهاجرين المهاجرين

مواد متعلقة

وزير الخارجية الأردنى: ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويُقتلون بالرصاص

"إكسترا نيوز" تستعرض تصعيد الاحتلال الإسرائيلى العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر

أسامة الأزهري: مصاحبة الكبار تجعلنا نتخلق بأخلاقهم

المصرى للشئون الخارجية: زيارة جوتيريش للقاهرة تؤكد دعم وتقدير الموقف المصرى

خبير علاقات دولية: الأجواء فى إسرائيل تشير إلى وجود عملية عسكرية أكثر دموية فى رفح

باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو لديه حسابات شخصية يريد تحقيقها (فيديو)

لميس جابر: العبقرية فى الإمام الشافعى كانت فى حبه للعلم

"مكسرات لميس" يوضح رأى الإمام أحمد بن حنبل فى الإمام الشافعى

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟