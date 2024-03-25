تفاصيل دراسة الاتحاد الأوروبى توقيع اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين

علق أمين بشير، المحلل السياسي والحقوقي، على دراسة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين، قائلًا إن البنود ستتضمن وقف القوارب، فهناك عدة أجهزة أمنية تعلم بكل ما يحدث على الشواطئ اللبنانية.

وأضاف بشير، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمن اللبناني يستطيع السيطرة على هذا الأمر في حال حصلوا على الأموال المناسبة، وبالتالي هناك بند ينص على عدم تدفق القوارب مقابل دفع الأموال للجهة اللبنانية.

هناك معارضة للمشروع لعدم الثقة في الدولة

وأوضح المحلل السياسي أن هناك أموالًا كثيرة دفعت في السابق من مفوضية اللاجئين للدولة اللبنانية، ولا نعلم أين ذهبت هذه الأموال، فهي هُدرت وسرقت، وهناك عدد كبير في لبنان سوف يعارضون المشروع، لأنهم لا يثقون بالدولة، فهي ليست لديها إدارة جيدة لملف اللاجئين السوريين.