الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد وجود تهديد أمني.. إخلاء 900 من مركز طبي شرق موسكو

موسكو
موسكو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه تم إخلاء 900 شخص من مركز بيرجوفا الطبي شرق موسكو بعد وجود تهديد أمني.

وأضاف “مشيك” خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعلومات متضاربة حتى تلك اللحظة، ولا يوجد معلومة رسمية من قبل الأجهزة الأمنية الروسية، وبعض الأنباء تحدثت عن إحضار أحد الأشخاص الذين هاجموا المركز التجاري يوم الجمعة الماضي للمستشفى، وإخضاعه للعلاج بداخلها.

وجود عبوات ناسفة حول المركز الطبي

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أن المركز الطبي يوجد في مبنى مجاور لمكان سكني، وهي مستشفى كبيرة، منوهًا بأن بعض الأنباء تشير لوجود عبوات ناسفة حول المركز الطبي، متابعًا: "حتى اللحظة يقوم الأمن الروسي بتفتيش المستشفى بشكل كامل، وإخلائها من المرضى والموظفين لمناطق آمنة".

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إلى أن الدفاع المدني الروسي قام بتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مداخل ومخارج المستشفى لتقديم كافة المستلزمات التي يحتاجها المرضى.

تهديد أمنى إخلاء 900 شخص بمركز طبي شرق العاصمة الروسية إخلاء 900 شخص مركز طبي

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 32333 شهيدا و74694 مصابا

الجيش السودانى يدمر 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع بمنطقة الكدرو

"القاهرة الإخبارية": 7 شهداء إثر قصف إسرائيلى متواصل على مناطق فى غزة

إخلاء مركز بيرجوفا الطبى فى روسيا إثر تهديد بوجود عبوة ناسفة

خلال استقباله نظيرته الألمانية.. شكرى يحذر من أى عمليات عسكرية فى رفح

أزمة في لبنان بسبب اختيار رئيس للبلاد.. برلماني يكشف التفاصيل

قصف مكثف لطيران الاحتلال استهدف المناطق الغربية لخان يونس جنوبى غزة

تفاصيل دراسة الاتحاد الأوروبى توقيع اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

"النقض" ترفض طعن مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

مدرس يجبر طفلة على مشاهدة أفلام إباحية داخل مدرسة في روض الفرج

انهيار جزئي لـ عقار في السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟