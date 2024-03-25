بعد وجود تهديد أمني.. إخلاء 900 من مركز طبي شرق موسكو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه تم إخلاء 900 شخص من مركز بيرجوفا الطبي شرق موسكو بعد وجود تهديد أمني.

وأضاف “مشيك” خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعلومات متضاربة حتى تلك اللحظة، ولا يوجد معلومة رسمية من قبل الأجهزة الأمنية الروسية، وبعض الأنباء تحدثت عن إحضار أحد الأشخاص الذين هاجموا المركز التجاري يوم الجمعة الماضي للمستشفى، وإخضاعه للعلاج بداخلها.

وجود عبوات ناسفة حول المركز الطبي

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أن المركز الطبي يوجد في مبنى مجاور لمكان سكني، وهي مستشفى كبيرة، منوهًا بأن بعض الأنباء تشير لوجود عبوات ناسفة حول المركز الطبي، متابعًا: "حتى اللحظة يقوم الأمن الروسي بتفتيش المستشفى بشكل كامل، وإخلائها من المرضى والموظفين لمناطق آمنة".

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إلى أن الدفاع المدني الروسي قام بتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مداخل ومخارج المستشفى لتقديم كافة المستلزمات التي يحتاجها المرضى.