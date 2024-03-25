الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الجيش السودانى يدمر 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع بمنطقة الكدرو

الجيش السوداني
الجيش السوداني

دمر الجيش السوداني 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع واستولى على 4 أخرى ومدرعة بمنطقة الكدرو العسكرية شمال الخرطوم بحري، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا آل دقلو الإرهابية 

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، أمس، أنه لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا آل دقلو الإرهابية (قوات الدعم السريع).

وشدد العطار، لدى حضوره دعوة الإفطار التى أقامتها القيادة والسيطرة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية بأمدرمان بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وقادة المناطق والفرق والوحدات العسكرية، على أن هذه الحرب قائمة حتى النصر.

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