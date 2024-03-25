الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أزمة في لبنان بسبب اختيار رئيس للبلاد.. برلماني يكشف التفاصيل

النائب رازي الحاج،
النائب رازي الحاج، عضو بحزب القوات اللبنانية

علق النائب رازي الحاج، عضو بحزب القوات اللبنانية، على أزمة في لبنان بسبب اختيار رئيس للبلاد، قائلًا: إننا لسنا ضد أي نقاش أو تشاور مع بقية الكتل حول الملف الرئاسي، إنما ما نرفضه كتكتل هو رفض وضع آلية موازية للدستور.

وأضاف الحاج، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": لابد أن يصبح الحوار حول الطاولة المستديرة هو الآلية الجديدة التي تحل مكان الدستور الذي ينص على آلية انتخابات الرئيس من خلال الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية.

مبادرة تنص على التشاور بين الكتل بقاعة الهيئة العامة

وتابع: عندما قام تكتل الاعتدال الوطني بمبادرة تنص على التشاور بين الكتل بقاعة الهيئة العامة، وبعد هذا التشاور من المفترض أن نصل لاتفاق خلال يوم واحد، أو جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وكنا من المرحبين بهذه المبادرة والخطوة، لكن أتت العرقلة من محور الممانعة الممثل في رئيس مجلس النواب وحزب الله.

وأوضح عضو بحزب القوات اللبنانية، أن المشكلة ليس في عدم اتفاق الكتل النيابية، إنما المشكلة في أن محور الممانعة يتمسك بمرشحه حتى الساعة من جهة، ويغفل لمجلس النواب من جهة أخرى، ويرفض الالتزام بما ينص عليه الدستور.

لبنان أزمة في لبنان اختيار رئيس للبلاد برلماني النائب رازي الحاج عضو بحزب القوات اللبنانية

مواد متعلقة

تفاصيل دراسة الاتحاد الأوروبى توقيع اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين

جوتيريش: لا يمكن تنفيذ حل مستدام بقطاع غزة فى ظل استمرار الحرب

وزير الخارجية الأردنى: ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويُقتلون بالرصاص

"إكسترا نيوز" تستعرض تصعيد الاحتلال الإسرائيلى العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر

أسامة الأزهري: مصاحبة الكبار تجعلنا نتخلق بأخلاقهم

المصرى للشئون الخارجية: زيارة جوتيريش للقاهرة تؤكد دعم وتقدير الموقف المصرى

خبير علاقات دولية: الأجواء فى إسرائيل تشير إلى وجود عملية عسكرية أكثر دموية فى رفح

باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو لديه حسابات شخصية يريد تحقيقها (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل|انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟