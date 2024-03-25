خلال لقائه وفدًا بالبرلمان الأمريكى.. مدبولى يؤكد حتمية التوصل لوقف فورى لإطلاق النار بغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه وفدًا من مجلس النواب الأمريكي، حتمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد "مدبولي" على ضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

رئيس الوزراء يستعرض تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية

واستعرض رئيس مجلس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في البحر الأحمر.

فيما أعرب وفد مجلس النواب الأمريكي عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.