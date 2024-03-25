هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف حجم الخسائر

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، إن شركة الطاقة الأوكرانية أعلنت انقطاع الكهرباء في ميناء أوديسا، وتضرر عدد من المباني في كييف بعد هجوم روسي.

وأضاف مناف، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصواريخ التي استخدمت لضرب كييف كانت تستهدف المباني التي يتواجد فيها مسؤولون رفيعو المستوى في جهاز الأمن الأوكراني.

إصابة 7 أفراد في قصف روسي استهدف العاصمة كييف

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، بأنه تم إصابة 7 أفراد في قصف روسي استهدف العاصمة كييف، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني عن رصد مجموعة من المسيرات باتجاه مدينة أوديسا، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 8 مسيرات روسية فجر اليوم.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، أن تلك المسيرات استهدفت البنى التحتية للطاقة الكهربائية في منطقة أوديسا، حيث تم انقطاع الكهرباء عن 190 ألف مواطن أوكراني بضواحي مدينة أوديسا.