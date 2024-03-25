الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق يعلق على لقاء رئيس مجلس الوزراء بالوفد البرلمانى الأمريكى

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أعضاء الوفد الأمريكي من لجنة مراجعة المساعدات الأجنبية في الموازنة الأمريكية للدول الخارجية، لافتًا إلى أن الاجتماع يستمد أهميته من الاستماع لوجهات نظر مصر في عدد من الموضوعات التي تختص بها اللجنة.

وأضاف هريدي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، وكذلك احتياجات مصر في الفترة القادمة، وكيف يمكن تعزيز التعاون المصري الأمريكي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

 

أبعاد التعاون المصري الأمريكي في عدد من الموضوعات

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللقاء تكمن أهميته في أن أعضاء اللجنة يحصلون على فكرة حقيقية عن الأوضاع في مصر، وأبعاد التعاون المصري الأمريكي في عدد من الموضوعات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يناير الماضي نتيجة لهجمات الحوثيين ضد الملاحة البحرية، انخفض إيراد قناة السويس بنسبة 40%.

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