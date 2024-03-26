التأهيل بالدفاع الإسرائيلية: 21% من الجرحى إصاباتهم نفسية وجسدية

أعلنت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أن 21% من الجرحى إصاباتهم نفسية وجسدية، واستيعابهم خلال 5 أشهر هو صراع لم تشهده إسرائيل من قبل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

صافرات الإنذار تدوى بمستوطنة سديروت وعدة بلدات إسرائيلية

دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت وعدة بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، في إشارة إلى إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تجاه هذه البلدات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ172 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.