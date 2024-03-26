الثلاثاء 26 مارس 2024
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توك شو

أحمد العوضي: "حق عرب" يقدم البطل الشعبي بشكل مختلف ويحمل جوانب إنسانية

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال الفنان أحمد العوضي، إن نجاح مسلسل "حق عرب"  جاء بفضل ربنا، ودعم أخواتي وجمهوري الذين يقفون في ظهري، لافتًا إلى أن هناك تواصل دائم مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الحلقة الأولى، وردود الفعل كبيرة جدًا.

وأضاف "العوضي"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسلسل يقدم البطل الشعبي بشكل مختلف، ويحمل جوانب إنسانية مثل الخير والشر والرومانسية والدراما والتعاطف، مشيرًا إلى أن المسلسل عن قصة "أوديب ملكًا".

لا أحب استخدام دوبلير في المشاهد حتى تخرج بصورة حقيقية

وأوضح الفنان أحمد العوضي، أن كل زملائه من الوسط الفني هنأوه على نجاح المسلسل، مؤكدًا أن الجميع يتنافسون من أجل إرضاء المشاهد، منوهًا بأنه تعرض لالتهاب في الشعب الهوائية بسبب مشهد الحريق في المسلسل.

وتابع لا أحب استخدام دوبلير في المشاهد حتى تخرج بصورة حقيقية، وأحرص على استخدام لزمات في أعمالي، والجمهور يجب ذلك.

ولفت إلى أنه يقدم مسابقات على  مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، من أجل التواصل مع الناس، معقبًا: "أرى دائمًا أن الجمهور شريك في كل نجاح أحققه".

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي حق عرب مسلسل حق عرب البطل الشعبي جوانب إنسانية

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