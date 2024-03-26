"حق عرب" الحلقة 15.. "الخولى" يجبر العوضى علي الاعتذار وتقبل قلم علي وجهه

"عرب سلم نفسك لمازن بيه هيديك قلم علي وشك وخلاص" بهذه الجملة بدأ بها المعلم عبدربه حديثه لعرب في أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، وذلك بعد ما حضر والد الشاب الذي خطفه عرب وتعدي عليه .

مسلسل حق عرب

وبعد معرفة المعلم عبدربه بأنه رجل ذو منصب كبير ، اعتذر منه عما بدر منه و حاول إجبار عرب علي الاعتذار منهم ، لكن عرب رفض وتشاجر معهم قائلا : "العين ال بتستضعفني بعميها"، ووجه حديثه للمعلم عبدالله قائلا: "انت صغرت في نظري أوي يا حج".

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت صباح من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.