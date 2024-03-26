شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى عن أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 7800 معتقل منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

اعتقال 1 1 فلسطينيًا من رام الله

وقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالًا، واعتقلت 11 فلسطينيًا من رام الله، بينهم عمال من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ172 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.