جهاز الأمن الاتحادى الروسى: أحبطنا هجومًا لأحد المقاتلين الموالين لأوكرانيا بمنطقة سامارا

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، عن إحباط هجوم لأحد المقاتلين الموالين لأوكرانيا في منطقة سامارا وقد فجّر نفسه خلال القبض عليه، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

اعتقال 4 إرهابيين فى مقاطعة بريانسك

وكان الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن أن منفذي هجوم كروكوس توجهوا إلى الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على اتصال مع أشخاص من الجانب الأوكراني.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم اعتقال الإرهابيين الـ4 في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا بفارق عدة ساعات.