كارولين عزمى: "حق عرب" نقلة فنية كبيرة فى مشوارى الفنى

قالت الفنانة كارولين عزمي، إن مسلسل "حق عرب" نقلة كبيرة في مشوارها الفني، لافتة إلى أن الشخصية جديدة جدًا عليها ولا تشبهها في الحقيقة، لكنها تحمست للدور منذ تم إبلاغها به.

وأضافت خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روح التعاون تسود بين العاملين في المسلسل، معقبة: "كلنا بنحب بعض، واتعودنا على بعض، وكله بيحاول يعلي من حوله".

لا أشعر بالمنافسة مع بنات جيلى وكل فنانة شابة لها لون خاص بها

وأوضحت كارولين عزمي أنها لا تشعر بالمنافسة مع بنات جيلها، مردفة: "كل فنانة شابة لها لون خاص بها، وجميعنا نحاول إثبات أنفسنا بقدر ما نستطيع".

المسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.