"حق عرب" الحلقة 15.. "البشعة" تبرأ العوضى من محاولة قتل رياض الخولى

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، إجبار عبدربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي لعرب السويركي لعمل البشعة، وذلك لكشف إذا كان عرب من قام بتحريض لقتله وحرق مخزن الخشب الخاص به.

مسلسل حق عرب

وقبل عمل اختبار البشعة لعرب، قرر عرب عدم العمل مع المعلم عبدربه إذا اثبتت البشعة براءته، وبالفعل وبعد عمل اختبار البشعة، اثبتت البشعة براءة عرب السويركي وقال عرب للمعلم عبدربه: "كنت مستنيك تقول عرب مايعملش كده، وبرغم كده هفضل معاك وأسلمك الشغل كله".

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 15

وطلبت صباح من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.