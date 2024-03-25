مسلسل حق عرب الحلقة 15.. "السويركي" يُنهي علاقته بـ"حنان" ويرفض أوامر "عبد ربه"

مسلسل حق عرب الحلقة 15.. يقرر “عرب السويركي” أحمد العوضي، فسخ خطبته من حنان الغرباوي بعدما علم بتورطها في قضية دعارة، ويعتدي عليها بالضرب أمام قسم الشرطة، وتدخل “حنان” في حالة انهيار.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 15

وفي مشهد آخر، يطلب “عبدربه” من “عرب” الاعتذار لخطيب “أنغام” السابق، بعد اختطافه هو وصديقه، إلا أن “عرب” يرفض فتتسع الفجوة بينهما.

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، طلب عبد ربه "رياض الخولي"، من عرب السويركي بإحضار رامي (تامر شلتوت) ومازن صديقه لتأديبهما عما فعلوه مع انغام ابنته خلال حفل عيد الميلاد، والذي انقذها السويركي من الفخ المنصوب لها.

وبالفعل نفذ عرب السويركي طلب عيد ربه واحضرهما وحكمت عليهما تكتيفهم بدون ملابس ودهان أجسامهم عسل اسود وفتح المنافذ ناحية المنحل المجاور.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.