الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ احمد العوضي الحلقة 14

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

عرضت في العاشرة من مساء أمس الأحد الحلقة الرابعة عشر من مسلسل حق عرب وسط أحداث عديدة ومميزة تألق خلالها بطل العمل أحمد العوضي وحل في صدارة مؤاشرات البحث في جوجل. 

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" الحلقة 14

تعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي على اون دراما واون العامة في الحادية عشر صباحا. 

شهدت الحلقه الرابعة عشر من مسلسل حق عرب لاحمد العوضي احداث عديدة منها دخوله النار لتطفئة مغلق الخشب الخاص بعبدربه بالاضافة الى دخول حنان في حالة حزن شديدة بسبب ذلك فور علمها بدخول عرب لمخزن الخشب لإطفاء الحريق.

وشهدت الحلقة اتفاق محسن صديق عرب ودراعه اليمين مع رباح أبو الدهب لمعرفه خطة عرب وعبدربه في إيجاد مقبرة  بها آثار.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 15

وتعرض الحلقه ال ١٥ من مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي في الساعة الثانية عشرة صباحا على قناة اون وعلى اون دراما في العاشرة مساء.
مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

تعرض الحلقة الخامسة عشر على قناة اون واون دراما ومنصه واتش ات في توقيتات مختلفة.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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