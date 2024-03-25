محسن يتفق مع رباح أبوالدهب ضد عرب السويركى.. أحداث الحلقة 14 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، اتفاق محسن صديق عرب ودراعه اليمين مع رباح أبو الدهب لمعرفه خطة عرب وعبدربه في إيجاد مقبرة بها آثار.

مسلسل حق عرب

وتوجه محسن لرباح أبو الدهب ليخبره بأن عرب تمكن من إيجار مقبرة آثار بقطعة أرض بجانب مدينة الزقازيق أصحابها مهاجرين خارج مصر، وساوم رباح بالحصول منه أولا علي ٣٠٠ ألف جنيه مقابل إعطاءه خريطه وصور قطعه الأرض.

مسلسل حق عرب

لكن رباح رفض واتفق معه علي إعطاءه ١٥٠ ألفا أولا، وبعد إيجاد المقبرة إعطاءه باقي المبلغ.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح “وفاء عامر”، وحنان الغرباوي خطيبة عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.