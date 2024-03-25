الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وليد جاب الله: الدولة تسير على قدم وساق لخفض أسعار السلع أكثر من ذلك

وليد جاب الله
وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه يلاحظ انخفاضات في أسعار السلع الاستهلاكية منذ عملية تثبيت سعر الصرف.

أسعار سعر الصرف 

وأكد الدكتور وليد حاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال”، مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية من الواضح أنها ما زالت غير راضية عن معدلات التراجع في أسعار السلع حتى الآن، ولهذا عبر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن دراسة السبل المؤدية إلى تراجع أكثر من ذلك في أسعار السلع، ولهذا تسير الحكومة على قدم وساق لخفض أسعار السلع أكثر من ذلك.

انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية

وأضاف في حديثه، أن رئيس مجلس الوزراء عبر عن قلقه من السلع الموجودة حاليا في الجمارك، موجها بضرورة استخراجها سريعًا وضخها في الأسواق من أجل سد الفجوة التي كان يعيش فيها السوق الفترة الماضية.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، التسعير العادل للجنيه، وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

وليد جاب الله خبير اقتصادي إنجي طاهر أسعار السلع الاستهلاكية مال وأعمال

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