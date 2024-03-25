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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي ملخص الحلقة 14 باختبار للسويركي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، بإقدام عرب السويركي على مخزن اخشاء عبد ربه الذي تم حرقه في الحلقة 13، للتطفئه، وإنقاذ محسن صديقه، الذي كان بداخله أثناء نشوب الحريق، وبمشاركة عرب السويركي في إخماد الحريق ازدادت شكوك عبد ربه في عرب عما إذا كان هو المتسبب في الحريق انتقاما منه عما فعله بوالده جلال السويركي في الماضي عندما قام بحرق محله والذي تسبب في موته.

مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" ملخص الحلقة 14 باختبار للسويركي 

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، تنفيذ عبد ربه (رياض الخولي) لحكم فهيم رجل الكف وقراءة الفنجان والذي يثق فيه عبد ربه، بشأن شكوكه تجاه عرب بأنه من قام بإطلاق النار عليه وهو من قام بحرق مخزن الاخشاب وذلك من خلال "البشعة".

وانتهت الأحداث بموافقة عرب السويركي على تنفيذ حكم عبد ربه ولكنه هدده بأنه حال تبرأه من قبل البشعة لن يعود يعمل معه وستنقطع العلاقة بينهما.

وتواصلت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، اظهار مشاعر الأمومة من قبل وفاء عامر (صباح) الأم الحقيقية لعرب السويركي وذلك خلال إقدامه لتطفئه حريق مخزن الاخشاب وخوفها عليه عندما دخل وسط النار، وصياحها خوفا عليه قائلة: ارجع يا عرب.. لأ يا عرب.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة ١٤

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، طلب عبد ربه "رياض الخولي"، من عرب السويركي بإحضار رامي (تامر شلتوت) ومازن صديقه لتأديبهما عما فعلوه مع انغام ابنته خلال حفل عيد الميلاد، والذي انقذها السويركي من الفخ المنصوب لها.

وبالفعل نفذ عرب السويركي طلب عيد ربه واحضرهما وحكمت عليهما تكتيفهم بدون ملابس ودهان أجسامهم عسل اسود وفتح المنافذ ناحية المنحل المجاور.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ احمد العوضي الحلقة 14.. "البشعة" الفاصل بين عبد ربه والسويركي

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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