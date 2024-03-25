دينا فؤاد: "حنان" في "حق عرب" تحدٍّ فريد في مسيرتي

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن كواليس تفاصيل مشاهد وشخصية “حنان” التي تقدمها خلال أحداث المسلسل الدرامي حق عرب الذي تلعب بطولته مع أحمد العوضي.

وقالت لـ"الدستور": “محمود حمدان كاتب شخصية صعبة لدرجة إن أنا لما جالي اللوكيشن قلتله كفاية دراما بجد شخصية صعبة ومحتاجة مجهود فظيع ولازم تتعمل صح يا إما هتبوظ حاجات في المسلسل فهي محور مهم، وشخصية حنان هي أصعب الشخصيات اللي عملتها في حياتي، ويكمن صعوبتها بسبب فكرة إني بقدم كوميدي وبقدم جرعات دراما”.



وأضافت: "للعلم المشاهد الكوميدية في العمل لم تكن مقصودة بهذا الشكل فالكوميدي الذي تقدمه حنان يمثل طبيعة شخصيتها وكان وليد اللحظة بيني وبين عوضي، بمعنى أننا بنكون داخلين نصور المشهد عادي جدًا لكنه يتحول لهذا الشكل الكوميدي، فمثلا موضوع أكلني بطاطا وترمس وإحنا خارجين بعد ما خلص الخناقة كان ارتجال على الهواء" .

وعن رأي مخرج العمل إسماعيل فاروق قالت: "لما لقى المشهد خرج بالشكل ده دخل كتبلي على السوشيال ميديا مرتين، وهناني وأنا اتكسفت والله من كتر ما هو كاتب ليا كلام مبهج مثل "غول تمثيل، نجمة رمضان" وغيرها، فهو تحدث معايا وقالي أنا مبهور بيكي، وعوضي كمان قالي كدة، وقليل إما يكون في ناس محترمة بالشكل ده، لذلك بقول إن ربنا هيكرم بالحاجات اللي زي دي".

أبطال مسلسل حق عرب



المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.