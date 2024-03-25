الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حفل غنائي وأوبريت "الليلة الكبيرة" وورش للأطفال في سابع ليالي "هل هلالك"

هل هلالك
هل هلالك

 انطلقت فعاليات الليلة السابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

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وتفاعل جمهور هل هلالك مع صوت الفنان علي الألفي بمصاحبة فرقته الموسيقية، فى الليلة السابعة من برنامج "هل هلالك ٨ "، حيث تغنى الألفي بباقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، الذى شدا بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، منها "بلغوه، في يوم وليلة، طاير يا هوى، عيون القلب، ألف ليلة وليلة، أنا قلبي إليك ميال، إن راح منك يا عين، نسم علينا الهوى"، إلى جانب مجموعة من أغانيه الخاصة.

مشاركة البيت الفنى للمسرح بأوبريت "الليلة الكبيرة"

كما شارك البيت الفني للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

ورش رسم وأشغال فنية للأطفال

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، تضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  22 رمضان.

نيفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة المخرج المخرج خالد جلال مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الالفي

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