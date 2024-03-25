مسلسل حق عرب الحلقة 15.. "حنان" تسقط في فخ الدعارة والبشعة تُبرئ "السويركي"

مسلسل حق عرب الحلقة 15.. ألقت قوات الأمن القبض على “حنان” دينا فؤاد، بعدما استيقظت من النوم لتجد نفسها نائمة بجوار شخص غريب لتدخل في صدمة شديدة بعد مواجهتها بتهمة ممارسة الدعارة.

مسلسل حق عرب الحلقة 15.. البشعة تكشف براءة “عرب”

وفي مشهد آخر، تكشف “البشعة” براءة “عرب” من تهمة حرق مخزن “عبد ربه”، فيقرر “السويركي” التوقف عن العمل معه.

أبطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.