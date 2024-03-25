الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 15.. "حنان" تسقط في فخ الدعارة والبشعة تُبرئ "السويركي"

حق عرب
حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 15.. ألقت قوات الأمن القبض على “حنان” دينا فؤاد، بعدما استيقظت من النوم لتجد نفسها نائمة بجوار شخص غريب لتدخل في صدمة شديدة بعد مواجهتها بتهمة ممارسة الدعارة.

مسلسل حق عرب الحلقة 15.. البشعة تكشف براءة “عرب” 

وفي مشهد آخر، تكشف “البشعة” براءة “عرب” من تهمة حرق مخزن “عبد ربه”، فيقرر “السويركي” التوقف عن العمل معه.

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مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" احداث الحلقة 15

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دينا فؤاد: "حنان" فى "حق عرب" تحدٍّ فريد فى مسيرتى

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موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ احمد العوضي الحلقة 14

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مسلسلات رمضان 2024..عرب السويركى يوافق على العودة لحنان بالحلقة الـ12 من "حق عرب"

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مسلسل حق عرب الحلقة 12.. "عرب" يخبر حنان بشكوكه في "عبدربه"

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أبطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب.. كيف نجح إسماعيل فاروق في إظهار العوضي بشكل جديد؟

دينا فؤاد تقلب أحداث مسلسل "حق عرب" بعد القبض عليها فى الحلقة 15.. والعوضى يصفعها على وجهها

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