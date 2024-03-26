الثلاثاء 26 مارس 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية يرصد تفاصيل تصاعد حدة التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الساعات الماضية كانت حافلة بالعمليات المتبادلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، حيث شن الاحتلال العديد من الغارات الجوية التي استهدفت عدة بلدات لبنانية جنوبية.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات أدت إلى استشهاد 3 في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية، ونعى حزب الله اللبناني أحد عناصره جراء العمليات في الجنوب.

حزب الله أعلن تنفيذ عمليتين خلال الساعات الماضية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أن حزب الله أعلن عن تنفيذ عمليتين، خلال الساعات الماضية، استهدفتا تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستعمرتي شوميرا وشالومي، حيث أصابت الصواريخ أهدافها بدقة.

وتابع: تحدث وزير الزراعة اللبناني عن إطلاق أعيرة نارية من قبل جيش الاحتلال على عدد من المزارعين في الجنوب اللبناني، وبالتالي هناك تصعيد مستمر وملحوظ من قبل جيش الاحتلال في عملياته بالجنوب اللبناني.

الحدود اللبنانية الجنوبية تصاعد حدة التوترات تصاعد حدة التوترات التوترات أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

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