إعلام عبرى: الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة بمنطقة ميرون بالجليل الأعلى شمالى إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة في منطقة ميرون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك عبر نبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط صاروخ على مصنع في أفيفيم بالجليل الغربي

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صاروخ على مصنع في أفيفيم بالجليل الغربي واندلاع حريق ووقوع أضرار جسيمة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ172 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.