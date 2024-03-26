إدارة التأهيل بـ"الدفاع الإسرائيلية": استقبلنا أكثر من 6400 جريح منذ 7 أكتوبر

أعلنت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن استقبال أكثر من 6400 جريح منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

3 أضعاف عدد الجرحى فى عام 2022

ونوهت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن هذا الرقم يمثل 3 أضعاف عدد الجرحى في عام 2022.

الفصائل الفلسطينية تواصل عملياتها ضد الاحتلال

يأتي هذا فيما تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة داخل وخارج قطاع غزة، مع بداية اليوم الـ172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة واليوم الـ16 من رمضان.

ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وطالبت المجلس بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه، ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.