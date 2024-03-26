الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة استطلاع إسرائيلية فى مهمة استخباراتية شمال غزة

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في سماء مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

مدفعية الاحتلال تستهدف عددًا من المنازل بحي النصر

واستهدفت مدفعية الاحتلال، عددًا من المنازل في حي النصر شمال شرق رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة لتحليق الطائرة المروحية وإطلاقها النار غرب وشرق جباليا، فضلًا عن قصف مدفعي على بيت حانون وبيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 172 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

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