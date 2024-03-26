10 شهداء بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلى استهدف خيمتهم بخان يونس

أعلن إعلام فلسطيني، عن سقوط 10 شهداء بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم التي تؤوي نازحين بمنطقة مواصي خان يونس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استشهاد 30 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 30 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي داخل القطاع، مشيرًا لقصف مدفعي على شارع صلاح الدين شمال شرق غزة.