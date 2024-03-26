الثلاثاء 26 مارس 2024
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"الوقوف بحزم أمام العوائق".. جهود مصر لدعم الفلسطينيين وإنهاء الأزمة فى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول جهود مصر لدعم الفلسطينيين وإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

جهود مصر لدعم الفلسطينيين:

معبر رفح مفتوح بشكل دائم أمام المساعدات دون أي إغلاق.

العمل على زيادة وإنفاذ المساعدات للقطاع بشكل دوري.

الوقوف بحزم أمام العوائق التي وضعتها إسرائيل أمام إدخال المساعدات.

كشف الدور الإسرائيلي في عرقلة وصول المساعدات لسكان القطاع.

استقبال دائم للوفود الدولية والإقليمية لرفع المعاناة عن القطاع.

استقبال الأمين العام للأمم المتحدة لبحث سبل حل الأزمة في القطاع.

عقد قمة القاهرة للسلام.

المشاركة بشكل فعال في مفاوضات الهدنة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

تسخير كل العقبات أمام الجهود الدولية لمساعدة غزة.

تسخير مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية.

تجهيز بنى تحتية للدعم اللوجستي لخدمة إنفاذ المساعدات.

إطلاق عمليات إنزال جوي مستقل ومشترك للمساعدات على القطاع.

عقد القمة المصرية الأوروبية بمشاركة من الاتحاد الأوروبي.

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