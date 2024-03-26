الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

باحث: العمليات الإرهابية بموسكو استهدفت تخويف الشعب الروسى

العمليات الإرهابية
العمليات الإرهابية بموسكو

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن العمليات الإرهابية التي شنت على روسيا من المتوقع أن تكون مجهزة قبل بدء الانتخابات الرئاسية لتعطيلها، وهي مركزة على تخويف الشعب الروسي، وأصبح ذلك واضحًا.

وأضاف الأفندي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا نعلم جيدًا أن أوكرانيا بدأت منذ أسبوعين بقصف المناطق الحدودية المدنية التي لا يوجد بها تجمع عسكري أو قاعدة عسكرية.

ليس من مصلحة "داعش" أن يقوم الآن بأى عملية عسكرية

وأشار الباحث في الشئون الروسية إلى أن محاولة اقتحام الحدود من قبل أوكرانيا أدت لخسائر كبيرة في صفوف الجيش، منوهًا بأن أوكرانيا تستخدم الإرهابيين تحت مسمى "داعش".

وأكد أن "داعش" ليس لديه أي مصلحة للقيام بهذا الهجوم الإرهابي في روسيا، كما أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة أن روسيا تقف بجوار الشعب العربي والشعب الإسلامي في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، لذلك ليس من مصلحة "داعش" أن يقوم الآن بأي عملية عسكرية أو إرهابية في روسيا.

العمليات الإرهابية بموسكو تعطيل الانتخابات الرئاسية تخويف الشعب الروسي الشعب الروسي موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية

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