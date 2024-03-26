مدير جهاز الأمن الروسى: الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابى بموسكو

قال مدير جهاز الأمن الروسي إن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي، ومستوى التهديد في البلاد لا يزال قائما، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الهجوم هدفه زعزعة الوضع وإثارة الذعر داخل البلاد

ونوه مدير جهاز الأمن الروسي بأن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري كان ضروريًا من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية؛ لزعزعة الوضع وإثارة الذعر داخل البلاد.

وتابع: نتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة لتحديد هوية جميع المشاركين في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري.