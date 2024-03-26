الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير جهاز الأمن الروسى: الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابى بموسكو

الاستخبارات الأوكرانية
الاستخبارات الأوكرانية

قال مدير جهاز الأمن الروسي إن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي، ومستوى التهديد في البلاد لا يزال قائما، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الهجوم هدفه زعزعة الوضع وإثارة الذعر داخل البلاد

ونوه مدير جهاز الأمن الروسي بأن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري كان ضروريًا من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية؛ لزعزعة الوضع وإثارة الذعر داخل البلاد.

وتابع: نتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة لتحديد هوية جميع المشاركين في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري.

الهجوم الإرهابي بموسكو الاستخبارات الأوكرانية مدير جهاز الأمن الروسي موسكو

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