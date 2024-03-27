لماذا يخشى الإعلام الإسرائيلي مسلسل مليحة؟

يخشى إعلام الاحتلال الإسرائيلي دائما من الفن المصري الذي لم يتخل يوما عن القضية الفلسطينية، وقدم الحقيقة على مدار التاريخ، كما يعلم الإعلام الإسرائيلي مدى قوة الفن المصري وتأثيره في الشعوب العربية وفي الداخل الإسرائيلي.

أثار المسلسل المصري مليحة حفيظة الإعلاميين الإسرائيليين قبل بدء عرضه، فمن خلال اهتمام غير عادي سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على مسلسل مليحة، وتطرقوا إلى صناع العمل والهدف من ورائه، بل وبثوا مقاطع منقولة لحديث مع مؤلفة العمل على التليفزيون المصري رشا الجزار.

واعتبر الإعلام الإسرائيلي كلام مؤلفة العمل تأييدا مطلقا للشعب الفلسطيني، ورغم تأكيدها أن العمل هو قصة درامية اجتماعية إنسانية تسلط من خلالها الضوء على القضية الفلسطينية، إلا أنه أثار اهتمامهم بشكل مفرط.

هل حب القضية الفلسطينية ودعمها جريمة؟

إذ كان دعم القضية الفلسطينية جريمة، فهو شرف لا ندعيه وتهمة لا ننكرها، ولم يكن تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت الوحيد الذي تناول المسلسل بالتحليل، فقد تطرقت القناة الإسرائيلية "كان 11" في أحد برامجها الإخبارية إلى مسلسل مليحة، لذلك، ربما تخشى إسرائيل أن يرى العالم العربي ويشاهد حقائق كانت غائبة عنه.