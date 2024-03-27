فلسطيني بالشتات لـ الدستور: مسلسل مليحة رحلة عبر تاريخنا ومعاناة شعبنا

علق الدكتور صلاح الرقب فلسطيني بالأردن، على مسلسل مليحة الحلقة 1 التي بدأت بحكاية الجد عن تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية.

وقال الرقب، شاهدت الحلقة الأولي من مسلسل "مليحة"، التي بدأت بسرد أحداث تاريخية وحقيقية عن فلسطين بصورة عامة، وتذكر حليمة لأيام الإنتفاضة عام 2000، مشيرًا إلى أن المسلسل سلط الضوء علي المغتربين الفلسطينيين خارج بلادهم، وسرد أحداث وقعت علي أرض الواقع، وأضاف أن ما حدث في الانتفاضة عام 2000 لن يقارن بما يحدث في غزة والقتل اليوم أخطر من السابق.

وعلق الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على سرد الجد بأول المسلسل عن تاريخ فلسطين، قائلا "تاريخ فلسطين محفور في ذاكرة كل فلسطيني وكل عربي، والدعم التي كانت تقدمه فلسطين لكل الدول العربية، موضحا أن موسم الحجيج لفلسطين يأتي لها الحجيج من كل مكان مسلمين وأقباط ومن كل الأديان، كل ما حدث مدون بكتب التاريخ.

وحول احتفاظ أسرة مليحة بتراثها مثل مفتاح منزلهم، الأكلات الفلسطينية، الحفاظ علي لهجتهم وتراثهم، قال الرقب نحن كشعب فلسطيني نختلف عن باقي الشعوب، نحن أين ما نرحل او أين ما نكون الوطن يعيش في داخلنا ولا يعيش خارجنا، نحن كشعب ترحال مع وطنه، وطنا دائما داخلنا، معنا حالة اشتياق للوطن والعودة للوطن بغض النظر عن ما يحدث فيه كان، الفلسطيني بعد عام أو اثنين أو ثلاثة بداخله اشتياق وحنين مستمر لبلاده، قائلا" نحن مثل السمك إذا طلع من البحر يموت، نحن مربوطين بالتراب وبالأرض هذه غريزة وجدت فينا من الأجداد".

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟.