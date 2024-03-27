مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. حنظله يعود في التتر ويسقط الشياطين الزرق

أشاد الكثير من المتابعين بتتر مسلسل مليحة غناء النجمة أصالة، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه، إذ أثنى المتابعون على تنفيذه وموسيقاه وغناءه وكذلك الهيبة التي ظهر بها، والتي تتناسب وهيبة القضية الفلسطينية التي يتناولها المسلسل وكذلك ما تضمنه التتر من رموز مختلفة.

حنظله يعود في تتر مسلسل مليحة الحلقة الأولى

واحدًا من تلك الرموز التي استخدمت داخل التتر هى الشياطين الزرق، والتي تدل على تحالف قوى الأعداء ضد أرض فلسطين، كما ظهر خلال التتر"حنظلة" - رمز المقاومة الفلسطينية- وهو يجذب هذه الشياطين إلى الأسفل فينتهي أثرها.

وحنظلة هو شخصية كارتونية من رسم الفنان الفلسطيني ناجي العلي وهي لطفل فلسطيني ظهر إلى النور أول مرة في عام 1969 تناول من خلالها قضية العدوان الإسرائيلي على فلسطين وكان قد تلقى تهديدات بالقتل بسبب رسومه الكاريكاتيرية وخاصة هذه الشخصية والتي سخر فيها من ساسة الشرق الأوسط، ليتم اغتياله في 22 يوليو 1987.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 2

ومسلسل مليحة يعرض من النصف الثاني من شهر رمضان المعظم، وعرض مسلسل مليحة الحلقة 2، على قناة ON فى تمام الساعة 11:30 مساء، وعلى قناة CBC فى تمام الساعة 6:05 مساء، وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة 11:15 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يقوم ببطولته كلًا من الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، والمسلسل من إنتاج شركةDS+.

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