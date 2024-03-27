عصام زكريا: مقدمة مسلسل "مليحة" تاريخية وتوثق الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

أبدى عصام زكريا، الناقد الفني، إعجابه بمقدمة مسلسل "مليحة"، قائلًا إنها مقدمة تاريخية عبارة عن صور ولقطات أرشيفية جيدة، وبها تبسيط أيضًا لقصة الصراع وتاريخه وبدايته بشكل جيد، ما يعد كونه توثيقيًا أكثر منه دعائيًا.

وأضاف زكريا، اليوم الأربعاء خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المهم أن يكون هناك توثيق واستناد لوقائع وحقائق على الأرض، ويجب أن يكون واضحًا بشكل جيد خاصة أن ذلك يغيب عن المشاهد الغربي أو الرأي العام الغربي بشكل عام، وربط ما يحدث الآن بما حدث بالماضي والتاريخ.

وأوضح أن هناك أناسًا تفاجأوا عندما يعرفون التاريخ، لأن هناك آلة زيف عالمية في أمريكا والغرب، وبالتالي هناك الكثير من دول العالم لا تعرف القصة وأصل الصراع، ويعتقدون أن الحياة بدأت في 7 أكتوبر، ولا يعرفون أن الموضوع تاريخي وله خلفيات ومعاناة هائلة على مدار عقود للشعب الفلسطيني.