القاهرة الإخبارية: مسلسل مليحة يثير مخاوف وقلق الإعلام الإسرائيلى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن إسرائيل أصبحت تدرك أنها اليوم لا تخوض فقط حربًا عسكرية بل حرب إعلامية توجه إلى العالم العربي والعالم الغربي ويحمل سرديتنا العربية الفلسطينية في ذات الهوية والطابع.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك محاولة لإخفاء كل المحاولات الإسرائيلية لتمرير السردية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية المغلوطة التي تصور الفلسطيني بأسوأ الصفات وتصور الشعوب العربية بأنها خانت القضية الفلسطينية.

وأوضحت، أن صحيفة يديعوت أحرونوت، وهي من أكثر الصحف انتشارًا وتوزيعًا في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تخرج لتتحدث عن مسلسل مليحة وتفصل هذا المسلسل وتقول من القائم عليه من الكتّاب حتى من القطاع الإنتاجي وأسماء الممثلين فيه والمؤلفين، ويراجعون تصريحات سابقة لمؤلفة العمل أو للمخرجة وليس فقط هذا العمل للربط بين التوجه السياسي لصناع هذا العمل وبين هذا العمل الأخير.

وتابعت: "وقالت أيضًا بأن هذا المسلسل يحمل ويدعم القضية الفلسطينية وتحدثت عن تفاصيل هذه القصة بأنها شخصية فلسطينية تضطر لنزوح عن أرضها عقب أحداث انتفاضة الحجارة الثانية عام 2000/2001".

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين؟

أبطال مسلسل مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.