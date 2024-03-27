الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يواجهون خطر الموت غرقًا من أجل "المساعدات".. تفاقم معاناة الفلسطينيين فى غزة

المساعدات
المساعدات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا تلفزيونيًا لها حمل عنوان "يواجهون خطر الموت غرقًا من أجل "المساعدات".. تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة".

 

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أن ماراثون ركض وسباحة يتدافع فيه المئات ليس بغرض الرياضة وإنما بدافع الجوع المميت في غزة، حيث يهرول سكان القطاع المحاصرون لأكثر من 170 يومًا بما لديهم من قوة متبقية للحصول على المساعدات الإنسانية وسط يقينهم بأنهم عرضة للاستشهاد في أي لحظة بنيران الاحتلال الغادرة.

 

وتابع التقرير: "ومع ذلك، لا يعتبر عدوان الاحتلال هو التحدي الوحيد أمام المدنيين الذين يلملمون المساعدات إذ يتعرض فلسطينيو غزة إلى خطر الموت غرقًا وهم يسبحون أمتارًا بقواهم الخائرة لجلب المساعدات من البحر بعد أن صارت السبيل الوحيد جراء غلق الاحتلال وتعنته أمام فتح المعابر البرية كافة".

 

وأشار التقرير، إلى أن السلطات الصحية الفلسطينية أكدت غرق عشرات الفلسطينيين في أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات التي تسقطها بعض الطائرات قبالة شاطئ غزة وسط مخاوف متزايدة من تفاقم أزمة المجاعة.

الفلسطينيين قطاع غزة الجوع المميت الاحتلال المعابر البرية خطر الموت

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