الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما هو السيناريو الأسوأ حال توقف تمويل “الأونروا”؟.. القائمة بأعمال المنظمة تجيب

الأونروا
الأونروا

قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوضع داخل قطاع غزة في الأساس كارثي ومأساوي، ونحن نتحدث عن بعض المساعدات ولكنها ليست كافية، ولكن هناك مساعدات تدخل إلى القطاع.

وأضافت "حمدان"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا تم تقليص المساعدات التي تدخل إلى القطاع أكثر من ذلك، فنحن مقبلون على أوقات أصعب بكثير، حيث إننا أبلغنا بشكل رسمي بأننا لن نتمكن من الدخول لمناطق الشمال وغزة وإرسال قوافل المساعدات، مؤكدةً أن هذا القرار يأتي في ظل مجاعة تتكشف حاليًا في تلك المناطق وهناك أطفال يموتون جوعًا.

وأوضحت، أن الأونروا لديها تقارير تفيد بأن انعدام الأمن الغذائي عالٍ جدًا، ومع ذلك تم منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إغاثية لتلك المناطق في شمال القطاع.

القاهرة الإخبارية الأونروا قطاع غزة مجاعة الأمن الغذائي شمال القطاع

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": موسكو تحولت إلى مراكز عسكرية منذ الهجوم الأخير

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحولت بأيدى الدول الغربية إلى مركز لانتشار الإرهاب

"شكرى" يؤكد رفض القاهرة القاطع لأى عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية

الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريًا فى المعارك الدائرة بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فصائل فلسطينية: تمكنا من قنص جندى إسرائيلى فى محيط مجمع الشفاء الطبى

محمد حجازى: الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تسعى لإطالة أمد الحرب فى غزة

«زلزال الحريديم» يضرب إسرائيل.. وعائلات المحتجزين: نتنياهو يواجه أسوأ كوابيسه

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف عدة منازل فى رفح

الأكثر قراءة

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: شيكابالا ليس أسطورة النادى

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

 المشدد 5 سنوات لمدير مبيعات ابتز ربة منزل فى الجيزة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

السجن المشدد 15 سنة للمتهم بهتك عرض طفلة في البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة