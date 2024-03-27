الأربعاء 27 مارس 2024
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الخارجية الروسية: أوكرانيا تحولت بأيدي الدول الغربية إلى مركز لانتشار الإرهاب

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا تحولت بأيدي الدول الغربية إلى مركز لانتشار الإرهاب على مدار 10 سنوات؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

داعش ليس لديه القدرة على شن هجوم موسكو

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه من الصعب للغاية تصديق أن تنظيم داعش لديه القدرة على شن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.

وفي وقت سابق، أكد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أن أوكرانيا ليس لها أي دخل في الهجوم الذي وقع في موسكو.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أمس الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا ليس لديها أي دليل بشأن ضلوع أوكرانيا في الهجوم الإرهابي بموسكو.

وأوضح، أن بلاده بحاجة إلى أسلحة وذخيرة ثقيلة وصواريخ بمدى أكثر من 500 كيلومتر تمكنهم من الوقوف أمام روسيا التي تحصل على ذخيرة من كوريا الشمالية، إضافة إلى حاجتها إلى تحالفات بين المنتجين العسكريين من جميع الجهات واستثمارات في مجال المُسيرات في المقام الأول.

القاهرة الإخبارية الخارجية الروسية أوكرانيا الدول الغربية الإرهاب موسكو داعش

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