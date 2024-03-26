الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: كل أعداء روسيا تجمعوا الآن فى أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال أحمد محارم، الكاتب الصحفي، إن إيقاف أو منع حدوث العمليات الإرهابية يتوقف على المعلومات، وحرب روسيا على أوكرانيا شغلت العالم خاصة أوروبا وأمريكا، ولها آثار اقتصادية واجتماعية، وما زال الغرب حتى الآن يدفع بالكثير من المال والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف "محارم"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم العقوبات الغربية على روسيا لم تفلح في إضعاف الاقتصاد الروسي وليس من المعقول ظهور داعش المفاجئ على ساحة الأحداث، وكل أعداء روسيا شرقًا وغربًا تجمعوا الآن في أوكرانيا.

وأشار إلى أن أمريكا وجهت منذ شهر تحذيرًا لموسكو باحتمالية وقوع هجوم إرهابي وتحديدًا في مجال حفل موسيقي، لافتًا إلى أن المجموعة التي قامت بهذه العملية عندما هربت تجاه الحدود الأوكرانية يبدو أن تدريبهم لم يكن كافيًا بالشكل المتعود عليه، والأسلوب المتبع في هذه العملية مختلف تمامًا.

ورجح أن يكون هناك دفع غربي لأن تكون داعش تحمل نوعًا من أنواع العنف لنقل المعارك من أوكرانيا للداخل الروسي.

القاهرة الإخبارية العمليات الإرهابية أوكرانيا الغرب روسيا أمريكا موسكو

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