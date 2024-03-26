مندوب أمريكا: أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية قد تؤدى لدمار أكبر

أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى دمار أكبر.

وقال مندوب الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، إن واشنطن تواصل العمل لتعزيز المساعدات الإنسانية في غزة وهناك مقترح قوي للتهدئة، مؤكدًا أن إسقاط المساعدات جوا ليس بديلا لإدخالها عن طريق البر.

وأوضح مندوب الولايات المتحدة أنه لا بد من تواجد حكومة فلسطينية ذات تمثيل أفضل.