الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فلسطين: الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها واشنطن لإسرائيل لم يتغيرا

غزة
غزة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لم يتغيرا بما يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يعتبر نصرًا للقضية الفلسطينية، ويسهم في إيقاف سيل الدماء في القطاع المنكوب.

الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة إسرائيل الدعم العسكري المظلة السياسية الشعب الفلسطيني

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