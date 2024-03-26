فلسطين: الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها واشنطن لإسرائيل لم يتغيرا

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لم يتغيرا بما يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يعتبر نصرًا للقضية الفلسطينية، ويسهم في إيقاف سيل الدماء في القطاع المنكوب.