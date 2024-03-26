"أونروا": قرار إسرائيل بمنع وصول قوافل الوكالة لشمال غزة يعرض المدنيين لخطر الموت

أكد فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن قرار إسرائيل بمنع دخول قوافلنا إلى شمال غزة يهدف لمنع الأشخاص المعرضين لخطر الموت من البقاء على قيد الحياة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المدير العام لوكالة أونروا أن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية شهر مايو المقبل.

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من جنوب الضفة الغربية

وفي سياق آخر، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن قوات الاحتلال قامت بمداهمة واقتحام عدد كبير من المنازل واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وأيضًا فجرت للمرة الثانية مقر فتح، حيث أن المرة الأولى كانت بمسيرة إسرائيلية واستشهد عدد من الفلسطينيين، والثانية بالقنابل من قبل قوات الاحتلال إلى جانب تخريب عدد من المنازل، بالإضافة إلى تحطم المنازل المجاورة بعد تفجير مقر فتح بفعل هذا الانفجار.

وأكدت خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيًا على الأقل من جنوب الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، ومنهم عمال من قطاع غزة، بجانب اعتقال 15 فلسطينيًا من مخيم الجلزون ومنهم العمال الغزيين، لافتة إلى أن جميع الطرق والمعابر من قطاع غزة للضفة الغربية مقفلة بالكامل ولا يستطيع الغزاويين الرجوع إلى غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.