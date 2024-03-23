السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: روسيا لا تصدق تبني داعش هجوم موسكو وتشير لـ"أوكرانيا"

هجوم موسكو
هجوم موسكو

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنه على الرغم من تبني تنظيم داعش الإرهابي عملية الهجوم على المركز التجاري بضواحي العاصمة موسكو، إلا أن السلطات الروسية حتى هذه اللحظة لم تصدق هذه التبني وتؤكد على أن الأصابع الأوكرانية موجودة في هذه العملية. 

 

وأضاف "مشيك"، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدومة الروسي أعلن عن أن التحقيقات تكشف شيئًا فشيئًا التورط الأوكراني في هذا الهجوم، مشيرًا إلى أننا يجب أن ننوه إلى أن الأربعة الذين تم اعتقالهم وهؤلاء الأشخاص المسؤولين عن عملية التنفيذ كانوا قد أجروا اتصالات مع الجانب الأوكراني حسب ما أكدت الأجهزة الأمنية الروسية، وكانوا بصدد الفرار إلى الأراضي الأوكرانية.

 

وأوضح، أن جميع هذه المؤشرات تؤكد على أن القوات الأوكرانية وتحديدًا الاستخبارات الأوكرانية لها علاقة بما حصل يوم أمس في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الاتهامات الروسية ليست فقط الى السلطات الأوكرانية إنما إلى الدول الغربية أيضًا. 

القاهرة الإخبارية موسكو السلطات الروسية داعش الأصابع الأوكرانية

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