القاهرة الإخبارية: مدير CIA قدّم مقترحًا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مدير السي آي إيه الأمريكية، قدّم لوفدي إسرائيل وحركة حماس مقترحًا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة التبادل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي وافق على المقترح الأمريكي وحركة حماس لم تقدم ردها بعد.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مجلس الحرب منح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.

وسبق أن عُقدت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية استمرت لمدة أسبوع من 24 نوفمبر 2023 حتى الأول من ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.