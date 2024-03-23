السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الزهار: زيارة جوتيريش لمعبر رفح رد قوى على المشككين فى الجهود المصرية

زيارة جوتيريش لمعبر
زيارة جوتيريش لمعبر رفح

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إن الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم إلى معبر رفح الدولي، ربما تؤدي أو يستنتج منها عدة رسائل عدة أبرزها التأكيد من جانب هذ المسئول الأممي الكبير على أن الدور المصري في دعم الجهود الإنسانية قائم ومستمر رغم الصعوبات الإسرائيلية والممارسات الإجرامية الوحشية. 

 

وأضاف الزهار، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر الثاني يعد بمثابة رد قوي على كثير من المشككين طوال الفترة الماضية في الدور المصري والجهود المصرية بما فيها سلطات الاحتلال التي ادعت أمام محكمة العدل الدولية أن مصر هي التي تغلق المعبر.

 

وأوضح، أن الأمر الذي يتم استنباطه من هذه الزيارة هو التأكيد من جديد على الممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال، فالرجل يتحسب في عباراته، ولكننا نرى ما في داخل هذه الرسائل من مدلولات، فهو يقول بأنه لا يجب أن يعاقب الشعب الفلسطيني بأكمله، مؤكدًا أن هذه الرسالة تلخص موقفًا يدل على الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية الاحتلال جوتيريش مصر الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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