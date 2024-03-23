أبوشامة: مصر تطارد كل بارقة أمل للوصول لوقف كامل لإطلاق النار

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن مصر وكل المؤيدين للحق الفلسطيني والداعمين والمساندين لأهالينا في قطاع غزة وكل المحاولات التي تبذل في كل الأوقاف والمناسبات من أجل إنقاذ وإغاثة الشعب الفلسطيني لا يملكون رفاهية اليأس.

وأضاف "أبوشامة"، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر تطارد كل بارقة أمل من أجل أن تدعم وتحيي القضية الفلسطينية حتى قبل السابع من أكتوبر ودعمها للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على مدار التاريخ مستمر.

وأوضح، أن الحرب في غزة والمأساة التي تتفاقم كل يوم بسبب التعنت الإسرائيلي والفُجر الإسرائيلي في الخصومة والعداء والوحشية وحرب الإبادة والمجاعة التي تطارد أهل القطاع وخاصة في شهر رمضان، مؤكدًا أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي وتمارس كل الفرص المتاحة وغير المتاحة من الوصول لوقف كامل لإطلاق النار ووصول المواد الإغاثية لأهالي القطاع.

وأشار إلى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم لمعبر رفح مهمة، كما أنها تؤكد كذب الادعاءات الإسرائيلية، فالمعبر مفتوح والمواد الإغاثية محتشدة بالأطنان أمام المعبر تنتظر الدخول لأهالي القطاع.