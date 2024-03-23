جوتيريش: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من داخل أراضيهم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له من مطار العريش الدولي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي العمود الفقري لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة.

وأوضح، أنه يوجد 3 آلاف عامل في غزة يوزعون المساعدات بالقطاع، مؤكدًا أنه لا يمكن توزيع المساعدات بغزة بشكل جيد دون وقف إطلاق النار.